Что произошло в Петербурге 18 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 17 июня.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 17 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Ленинском проспекте утром столкнулись маршрутка и автобус. Пострадали шесть человек.

На момент ДТП в автобусе №130 находились 15 человек, в маршрутке №246 – 12 пассажиров. Шестеро пассажиров из маршрутки, в том числе пожилая женщина и ребенок, пострадали. Пятерых госпитализировали с повреждениями легкой степени тяжести, еще одного – в состоянии средней степени тяжести. Столкновение машин оказалось жестким: в маршрутке разбилось лобовое стекло и сломались поручни.

Власти Петербурга ввели штраф за нарушение правил парковки во дворах. Поправки в закон подписал губернатор.

К ответственности могут привлечь водителей, чьи машины перегораживают внутриквартальный проезд, проезды к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожках, проходам к зданиям и входам в них. Также штраф предусмотрен за парковку на газонах. Штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.

В доме №11 по улице Черняховского появилась вторая трещина за два месяца.

Первая, настолько большая, что в нее помещалась рука, появилась в марте. По словам местных жителей, ее замазали монтажной пеной и раствором. Спустя пару месяцев появилась новая трещина, идущая от окна четвертого этажа вниз к жилым квартирам. Петербуржцы полагают, что виной тому строительство ЖК "Днепропетровская, 37" по соседству.

Велосипедист сбил стюарда Евро-2020 с инвалидностью на спуске с Яхтенного моста.

Инцидент произошел утром в зоне пешеходного перехода. Велосипедист ехал с большой скоростью и кричал женщине-стюарду "Осторожно!", однако не затормозил. Женщина остановилась, чтобы пропустить парня, но тот врезался прямиком в нее и упал с велосипеда. По словам пострадавшей, она попросила помощи, сославшись на инвалидность второй группы, но велосипедист уехал.

Радио "Эрмитаж" могут признать банкротом. Радиостанции грозит закрытие после 21 года работы.

Кредиторы предъявили иск на сумму в 15 млн рублей, у руководства компании нет таких средств, поэтому радио открыло сбор на краудфандинговой платформе. По словам руководства, в 2020 году радиостанция понесла тяжелые убытки и не смогла погасить задолженности. "Эрмитаж" уже попросил помощи у властей и бизнеса.

Следствие просит избрать депутату Максиму Резнику домашний арест. Парламентарий стал фигурантом дела о покушении на распространение наркотиков.

Октябрьский райсуд зарегистрировал материалы дела. Следствие полагает, что Резник купил более 18 граммов марихуаны для личного пользования, и уже предъявило ему обвинение. Депутат вину не признает.

Суд отправил на принудительное лечение муниципального депутата поселка Комарово, убившего свою жену.

Игорь Шокин зарезал супругу в сентябре прошлого года, женщина скончалась на месте от 10 ударов ножом. После убийства депутат сбежал в лесопарк неподалеку от поселка, мужчина был голым и обернутым во флаг с российским триколором.

На выходных, 19 и 20 июня, из Петербурга в Выборг поедут дополнительные "Ласточки".

Поезд №7917 поедет с Финляндского вокзала в 11:53 и приедет в Выборг в 13.08. Состав №7920 отправится из Выборга в 18.35 и прибудет в город к 19.50. В "Ласточке", отправляющейся в Выборг в 9.30 19 июня состоится экскурсия для пассажиров.

Фото: Piter.TV; объединенная пресс-служба судов города

Видео: Piter.TV