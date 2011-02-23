Велосипедист сбил инвалида на спуске с Яхтенного моста

Пострадавшей оказалась работница матчей UEFA.

Утром 17 июня велосипедист сбил женщину с инвалидностью на спуске с Яхтенного моста. Наезд произошел в зоне пешеходного перехода. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Инцидент произошел около 8:40 утра. Пострадавшей оказалась работница матчей UEFA. Она возвращалась со стадиона, с работы.

Как рассказала сама пострадавшая в группе Признавашки "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", велосипедист мчался на высокой скорости по середине дороги, а не по специальной велодорожке. Он кричал "Осторожно!", однако на тормоз не нажал. В итоге женщина остановилась, чтобы пропустить молодого человека, но он не объехал, а врезался прямо в нее, упав с велосипеда.

Пострадавшая попросила помощи, сказав, что у нее инвалидность второй группы. Однако велосипедист никак не отреагировал на ее слова и уехал. В результате наезда она получила травмы легкой степени тяжести.

Ранее в Петербурге Ford сбил мексиканца на электросамокате.

Видео: Piter.TV