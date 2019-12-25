В Петербурге Ford сбил мексиканца на электросамокате

Водитель уехал с места ДТП, когда узнал, что с пешеходом всё в порядке. Теперь его разыскивает полиция.

Полиция Петербурга ищет водителя Ford, который сбил на пешеходном перекрестке парня на электросамокате.

По данным Piter.TV, инцидент произошел 9 июня у дома №12 по Измайловскому проспекту. По предварительным данным, 32-летний гражданин Мексики (учится в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского) переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. На переходе на него наехал автомобиль

Как стало известно "Фонтанке", наезд произошел накануне в 18:55 у дома 12 по Измайловскому проспекту. По предварительной информации, 32-летний гражданин Мексики, который учится в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, переезжал по нерегулируемому пешеходному переходу в указанном месте. В этот момент на него наехал автомобиль Ford Fiesta. Водитель иномарки вышел из машины и спросил иностранца о его состоянии. Услышав, что с ним всё в порядке, он уехал, то есть покинул место ДТП.

Пострадавший от помощи медиков отказался и пояснил, что в Петербург приехал, чтобы посетить Мариинский театр. По факту ДТП проводится проверка.

Накануне Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний.

Фото: pixabay