Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний

Любителям погонять на электросамокатах теперь придется объезжать центр города.

Комитет по транспорту подписал соглашение о соблюдении правил использования кикшеринга на территории Петербурга. Любителям погонять на электросамокатах теперь придется объезжать центр города. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На электросамокатах запрещено ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Большой Конюшенной о Большой Морской улицам, по Дворцовой и Сенатским площадям, по Английской и Дворцовым набережным.

На улицах с плотным потоком туристов, в том числе на улицах, прилегающих к Невскому проспекту, скорость ограничат до 10 км/час.

Также правила обязывают спешиваться с электросамоката при пересечении пешеходного перехода.

Накануне кикшеринговые компании исчезли с улиц Петербурга, но обещали вернуться.

Фото: Piter.TV