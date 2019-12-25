Смольный подписал соглашение о правилах работы кикшеринговых компаний

Комитет по транспорту подписал соглашение о соблюдении правил использования кикшеринга на территории Петербурга. Любителям погонять на электросамокатах теперь придется объезжать центр города. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
На электросамокатах запрещено ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Большой Конюшенной о Большой Морской улицам, по Дворцовой и Сенатским площадям, по Английской и Дворцовым набережным.
На улицах с плотным потоком туристов, в том числе на улицах, прилегающих к Невскому проспекту, скорость ограничат до 10 км/час.
Также правила обязывают спешиваться с электросамоката при пересечении пешеходного перехода.
Накануне кикшеринговые компании исчезли с улиц Петербурга, но обещали вернуться.
Фото: Piter.TV
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