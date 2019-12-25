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Кикшеринговые компании исчезли с улиц Петербурга, но обещали вернуться
Сегодня, 9:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Кикшеринговые компании исчезли с улиц Петербурга, но обещали вернуться

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В одной из компаний Piter.TV узнал, что самокаты убрали по указу городских властей.

Кикшеринговая компания "Whoosh" временно приостановила свою работу в Петербурге. Пользователям приложения пообещали, что скоро электросамокаты вернутся.

После участившихся случаев ДТП с участием электросамокатов власти Петербурга стали разрабатывать правила пользования кикшерингом. Было решено, что в Центральном и Петроградском районе скорость движения на самокате не должна превышать более 10 км/час. На базе "Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга" будет работать служба, которая будет принимать вопросы граждан об электросамокатах. Будут зоны, в которых нельзя будет кататься, например, на Дворцовой площади или на Елагином острове.

У еще одной из наиболее популярных кикшеринговых компаний "Molnia" также временно нельзя арендовать самокат. В службе поддержки нам ответили, что самокаты убрали по указу города. Есть вероятность, что после 15:00 их вернут. 

В начале июня следователи проводили обыски в кикшеринговых компаниях. Обыски организовали в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП на Невском.

Фото: Piter.TV

Теги: кикшеринг, электросамокаты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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