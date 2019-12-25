Скорость самокатов ограничат до быстрого шага в Петербурге

Для горожан также запустили горячую линию для проблем с электросамокатами и жалоб на нарушителей.

Во вторник, 8 июня, сотрудники комитета по транспорту сообщили, что в центре Петербурга, а именно на Невском проспекте, площади Восстания, улице Марата, Лиговском проспекте, Кронверкском проспекте, набережной реки Мойки, Гороховой, Большой Конюшенной, Малой Конюшенной улицах и ряде других набережных улиц и набережных ограничат скорость электросамокатов.

Теперь арендаторы не смогут разогнаться больше 10 километров в час в Центральном и Петроградском районах. Рабочая группа в Смольном договорилась об этом на совещании. Помимо основных улиц в зону ограничений войдут территории достопримечательностей.

Также горожане смогут обратиться на горячую линию 8–800–350–54–93, чтобы сообщить о проблеме или нарушителях.

Ранее мы писали, что Минтранс хочет запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар.

Фото: Piter.tv