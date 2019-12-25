  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минтранс хочет запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар
Сегодня, 16:11
48
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Минтранс хочет запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар

0 0

Ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих изменений в ПДД.

Замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко заявил, что Минтранс намерен запретить перемещаться на электросамокатах тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих изменений в ПДД.

Мы предлагаем ограничить массу средств индивидуальной мобильности для совместного использования с пешеходами до 35 кг.

Владимир Луговенко для ТАСС

Отметим, что правила использования электросамокатов сейчас не прописаны в ПДД. Однако в 2019 году Министерство транспорта РФ создало ряд поправок, согласно которым запрещается разгоняться на электросамокатах выше 20 километров в час по тротуарам. Проект был отправлен на доработку.

Ранее Следственный комитет РФ провел обыски в сервисном центре аренды самокатов в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay.com
 

Теги: владимир луговенко, минтранс, средства индивидуальной мобильности, электросамокаты
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии