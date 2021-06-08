СК провел обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное после того, как самокатчики сбили мужчину на Невском проспекте.

Петербургские следователи накануне снова пришли с обыском в сервис аренды электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело возбудили после того, как в конце мая на Невском проспекте самокатчики сначала сбили, а затем избили писателя.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства "из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям.

При обыске следователи изымают предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Ранее обыски проходили 3 июня.

Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу.