В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз.

В Петербурге следователи совместно с сотрудниками регионального МВД пришли с обысками в крупнейшим сервисам аренды самокатов "WHOOSH", "MOLNIA", "BOLT", "SCOOBEE" и "RED WHEELS". Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело было возбуждено в конце мая, после того, как двое самокатчиков сначала сбили писателя на Невском проспекте, а потом и избили его.

В ГСУ СК РФ уточнили, что мероприятия проводятся "с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе наехал на ребёнка".

Также следователи продолжают работать с тремя случаями травмирования детей после встреч с самокатчиками. Последний случай наезда на 4-летнего ребенка был зафиксирован в парке имени 40 лет ВЛКСМ.

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество подобной техники возросло втрое по сравнению с прошлым годом.

Фото: pixabay