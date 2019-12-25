В Петербурге завели дело после наезда электросамоката на 4-летнего мальчика в парке

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на 4-летнего мальчика в парке имени 40 лет ВЛКСМ. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 июня в 20:15. Ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К.А. Раухфуса в тяжелом состоянии. Во время прогулки на аллее парка имени 40 лет ВЛКСМ на него наехал мужчина на электросамокате.

Мальчик попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, вдавленным переломом лобной кости справа, внутримозговой гематомой, ушибленной раной области слева.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Невском районе мужчина сбил ребёнка на электросамокате и уехал.

Фото: pixabay.com