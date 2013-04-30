В Невском районе мужчина сбил ребёнка на электросамокате и уехал

Когда же прохожие просили мужчину вернуться, то тот в свою очередь нахамил им.

Днём 2 июня в Невском районе на Искровском проспекте мужчина сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

Инцидент произошел около 13:50. Как отмечают очевидцы, мужчина сбил ребенка на тротуаре по Искровскому проспекту, а затем попросту уехал. Когда же прохожие просили мужчину вернуться, то тот в свою очередь нахамил им.

По словам свидетелей, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Медики долго осматривали девочку, а после увезли её в больницу вместе с мамой. Информация о состоянии ребёнка уточняется.

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Фото: pixabay.com