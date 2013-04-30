  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе мужчина сбил ребёнка на электросамокате и уехал
Сегодня, 17:05
142
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе мужчина сбил ребёнка на электросамокате и уехал

0 0

Когда же прохожие просили мужчину вернуться, то тот в свою очередь нахамил им. 

Днём 2 июня в Невском районе на Искровском проспекте мужчина сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает портал "Мегаполис". 

Инцидент произошел около 13:50. Как отмечают очевидцы, мужчина сбил ребенка на тротуаре по Искровскому проспекту, а  затем попросту уехал. Когда же прохожие просили мужчину вернуться, то тот в свою очередь нахамил им. 

По словам свидетелей, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Медики долго осматривали девочку, а после увезли её в больницу вместе с мамой. Информация о состоянии ребёнка уточняется.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе задержали самокатчика, сбившего женщину с ребёнком.

Фото: pixabay.com

Теги: искровский проспект, сбил, электросамокат
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии