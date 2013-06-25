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Мужчина сбил ребёнка на электросамокате на аллее парка имени 40-летия ВЛКСМ
Вчера, 23:10
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Мужчина сбил ребёнка на электросамокате на аллее парка имени 40-летия ВЛКСМ

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В результате происшествия ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Во вторник, 1 июня, в 18:00 50-летний мужчина сбил четырёхлетнего ребёнка на электросамокате на аллее парка имени 40 лет ВЛКСМ в Колпинском районе. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Информация о состоянии ребенка уточняется.

Ранее мы писали, что в Невском районе мужчина сбил ребёнка на электросамокате и уехал. Инцидент произошел около 13:50. Как отмечают очевидцы, мужчина сбил ребенка на тротуаре по Искровскому проспекту, а  затем попросту уехал. Когда же прохожие просили мужчину вернуться, то тот в свою очередь нахамил им. 

Фото: pixabay.com

Теги: мужчина, ребенок, сбил, электросамокат
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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