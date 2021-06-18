В ДТП на Ленинском с маршруткой и автобусом пострадали более 5 человек

Утром 18-го июня на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.
По данным источника Piter.TV, на момент столкновения в автобусе №130 было 15 человек, в маршрутке №246 — 12. По предварительным данным, пострадали 7 пассажиров "коммерческого" автобуса, в том числе 1 ребенок и женщина 1944-го года рождения. Один человек от госпитализации отказался. Предположительно, пассажиры получили сотрясение мозга. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.
Официальной информации от ГУ МВД пока не поступало.
Ранее очевидец рассказал Piter.TV о драке между водителем автобуса и пассажиром.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все