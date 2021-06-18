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В ДТП на Ленинском с маршруткой и автобусом пострадали более 5 человек

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Все пострадавшие находились в маршрутке №246.

Утром 18-го июня на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.

По данным источника Piter.TV, на момент столкновения в автобусе №130 было 15 человек, в маршрутке №246 — 12. По предварительным данным, пострадали 7 пассажиров "коммерческого" автобуса, в том числе 1 ребенок и женщина 1944-го года рождения. Один человек от госпитализации отказался. Предположительно, пассажиры получили сотрясение мозга. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. 

Официальной информации от ГУ МВД пока не поступало. 

Ранее очевидец рассказал Piter.TV о драке между водителем автобуса и пассажиром. 

Видео: Piter.TV

Теги: автобус, дтп, маршрутка
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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