В ДТП на Ленинском с маршруткой и автобусом пострадали более 5 человек

Все пострадавшие находились в маршрутке №246.

Утром 18-го июня на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.

По данным источника Piter.TV, на момент столкновения в автобусе №130 было 15 человек, в маршрутке №246 — 12. По предварительным данным, пострадали 7 пассажиров "коммерческого" автобуса, в том числе 1 ребенок и женщина 1944-го года рождения. Один человек от госпитализации отказался. Предположительно, пассажиры получили сотрясение мозга. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.

Официальной информации от ГУ МВД пока не поступало.

Ранее очевидец рассказал Piter.TV о драке между водителем автобуса и пассажиром.

Видео: Piter.TV