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В Невском районе водитель автобуса избил пассажира
Сегодня, 20:33
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В Невском районе водитель автобуса избил пассажира

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Водитель несколько раз ударил мужчину.

В Невском районе Петербурга на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского водитель автобуса №97 избил пассажира. Об этом вечером 1 июня сообщил корреспондент Piter.tv. 

Инцидент произошел вечером 1 июня. Как рассказал корреспондент Piter.tv, водитель несколько раз ударил пассажира. По предварительным данным, мужчина был пьян. Однако причина конфликта неизвестна. 

На данный момент петербуржец лежит на асфальте без сознания. Он находится под наблюдением медиков, которые прибыли на место инцидента. Информация о состоянии мужчины уточняется.

Ранее мы писали, что Комтранс выяснил причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, избиение, пассажир, проспект большевиков, улица подвойского
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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