В доме по улице Черняховского появилась вторая трещина за два месяца

Петербуржцы считают, что дом попросту не выдержал строительства ЖК "Днепропетровская, 37", который располагается по соседству.

Жители Центрального района Петербурга обеспокоены ещё одной трещиной в доме №11 по улице Черняховского. Своими переживаниям петербуржцы поделились в социальных сетях в четверг, 17 июня.

Вторая трещина идет от окна четвертого этажа и вниз, а там уже не парадная, а жилые квартиры, – говорится в сообщении.

В марте этого года петербуржцы пожаловались на первую трещину, которую, по словам жителей района, замазали монтажной пеной, поверх же просто нанесли раствор.

Ранее мы писали, что петербуржцы обеспокоены аварийным состоянием Дома архитектора Брюллова.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания