Петербуржцы обеспокоены аварийным состоянием Дома архитектора Брюллова

Власти Петербурга по сей день не дают разрешение на реконструкцию особняка.

Исторический особняк Дом архитектора Брюллова, расположенный на Кадетской линии Васильевского острова, нуждается в ремонте. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает портал "Городская среда Петербурга".

На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Так, потрескалась облицовка здания, части статуй на внешнем фасаде отколоты, а окна первого этажа вовсе заколочены деревянными балками. Кроме того, отмечается, что в доме всё-таки кто-то проживал: в здании разбросаны одеяла и посуда. Однако входная дверь закрыта.

Власти Петербурга по сей день не дают разрешение на реконструкцию особняка. Известно, что зимой прошлого года глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил открыть в Доме архитектора Брюллова Музей исламской культуры, однако планы так и не реализовались.

Дом архитектора Брюллова — исторический особняк на Васильевском острове Петербурга. Он был построен в 1730-х годах, а также перестроен в 1845 году по собственному проекту владельца — архитектора Александра Брюллова.

После его смерти особняк унаследовал зять Брюллова Павел Сюзор, при котором в здании разместился Музей Старого Петербурга. После революции здание национализировали и частично передали под коммунальное жильё, в конце XX века дом занимала детская библиотека.

С начала 2000-х годов власти Петербурга объявили о нескольких проектах восстановления здания. Однако по состоянию на апрель 2021 года ни один из них не был реализован.

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Фото: gorsreda-spb.ru