Бывший дом графской усадьбы и территория вокруг него превратятся в общественное пространство с рестораном, чайным домиком, танцевальной площадкой и катком.

В Коломягах началась реставрация усадебного дома Орловых-Денисовых. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП) в понедельник, 24 мая. КГИОП согласовал проект, согласно которому бывший дом графской усадьбы и территория вокруг него превратятся в общественное пространство с рестораном, чайным домиком, танцевальной площадкой и катком.

В прошлом году специалисты уже выполнили укрытие контура здания, очистили помещения от мусора и расчистили территории от самосева. Как заявил собственник объекта, совладелец Ресторанной группы "ЧЕХОВЪ" Владимир Любомиров, на данный момент выполняются работы по гидроизоляции.

Так, специалисты намерены отреставрировать подлинную отделку и вернуть утраченную. Также планируется провести сезонные работы по расчистке Безымянного ручья и пруда, укрепить берег, воссоздать плотину и деревянный мостик. На участке дома специалисты сохранят природный рельеф, двухсотлетние липы и другие деревья.

В состав ансамбля "Усадьба Орловых-Денисовых" входят "Дом жилой", "Парк с прудами" и "Плотина". Автором усадебного дома в стиле позднего классицизма принято считать архитектора Алексея Максимовича Горностаева.

Известно, что поместье передавалось по наследству внутри трех графских родов - Никитиных, Орловых-Денисовых и Граббе. Графиня Мария Николаевна Граббе (Оболенская) вплоть до революции 1917 года жила в усадьбе и занималась делами имения.

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Фото: kgiop.gov.spb.ru