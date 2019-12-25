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ГАТИ выдала ордер на реставрацию Мастерового двора
Сегодня, 20:04
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kraratau27

ГАТИ выдала ордер на реставрацию Мастерового двора

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Также с 24 мая до завершения реставрации будет ограничено движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Мастеровой двор" на Конюшенной площади в Центральном районе. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, работы начнутся 21 мая этого года и завершатся 10 октября 2023 года. Известно, что заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью "ПО "УСП-Монолит". 

Также в ГАТИ отметили, что с 24 мая до завершения реставрации будет ограничено движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на установку первой стены для граффити в Петербурге. 

Фото: wikimedia.org

Теги: гати, мастеровой двор, ордер, реставрация
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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