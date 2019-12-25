Появились фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском

В результате аварии пострадали шесть человек.

Утром 18 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом аварии. Теперь в сети появились фотографии с последствиями случившегося.

Маршрутка №246 врезалась в автобус №130 около 9:40 утра на Ленинском проспекте перед перекрестком с Варшавской улицей. В результате ДТП пострадали шесть человек. Пять из них увезли в больницу с повреждениями легкой степени тяжести, еще одного – средней. Все они были пассажирами маршрутки.

На кадрах видно, что у транспортного средства разбито лобовое стекло. Кроме того, сломаны некоторые поручни.

Прокуратура Московского района начала проверку. Сотрудники ведомства хотят выяснить, как соблюдались требования федерального законодательства о безопасности, в частности, ведется ли контроль за техническим состоянием машин, и прошли ли водители медосмотр.

Ранее мы писали, что у станции метро "Академическая" столкнулись две иномарки.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.