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Появились фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском
Сегодня, 14:16
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Появились фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском

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В результате аварии пострадали шесть человек.

Утром 18 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом аварии. Теперь в сети появились фотографии с последствиями случившегося.

Маршрутка №246 врезалась в автобус №130 около 9:40 утра на Ленинском проспекте перед перекрестком с Варшавской улицей. В результате ДТП пострадали шесть человек. Пять из них увезли в больницу с повреждениями легкой степени тяжести, еще одного – средней. Все они были пассажирами маршрутки.

На кадрах видно, что у транспортного средства разбито лобовое стекло. Кроме того, сломаны некоторые поручни.

Прокуратура Московского района начала проверку. Сотрудники ведомства хотят выяснить, как соблюдались требования федерального законодательства о безопасности, в частности, ведется ли контроль за техническим состоянием машин, и прошли ли водители медосмотр.

Ранее мы писали, что у станции метро "Академическая" столкнулись две иномарки.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: авария, дтп с маршруткой
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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