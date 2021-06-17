У станции метро "Академическая" столкнулись две иномарки

От удара у белой иномарки сильно смялся капот.

Днем в четверг, 17 июня, у станции метро "Академическая" произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в распоряжение Piter.tv попала запись с камер видеонаблюдения.

В комментариях горожане негодуют и отмечают, что на этом месте уже давно следовало бы убрать поворот налево. На кадрах с камер видно, как водитель "праворукой" иномарки стоял на перекрестке для поворота, однако обзор ему загораживал автобус. Увидев, что водитель кроссовера успешно повернул, водитель тоже решил совершить маневр, но в этот момент перекресток пересекала другая иномарка. От удара у белой машины смялся капот и пострадал бампер.

Ранее мы писали, что на Зеленогорском шоссе столкнулись машина ДПС и фургон.

Видео: Piter.tv