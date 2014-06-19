На Зеленогорском шоссе столкнулись машина ДПС и фургон

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем в среду, 16 июня, в Курортном районе произошла авария с участием служебной машины ГИБДД, рассказали очевидцы в соцсетях.

На съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе полицейская "Тойота Камри" стоит на обочине без бампера, а рядом лежит перевернутый фургон. уточнил петербуржец

Пострадал ли кто-то, неизвестно. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", служебный автомобиль стоял на съезде с включенными проблесковыми маяками. Через некоторое полицейский решил развернуться, но по всей видимости не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с синим фургоном.

Проезжал спустя 10-15 минут, стояло уже 4 экипажа помимо проштрафившегося. На возврате через час на противоположной стороне уже стоял товарищ водитель на аналогичном фургоне (орфография и пунктуация сохранены, – прим.ред.). рассказал пользователь сети в комментариях

Ранее мы писали, что в коммуналке в центре Петербурга нашли два трупа на разложенном диване.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте