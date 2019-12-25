В коммуналке в центре Петербурга нашли два трупа на разложенном диване

Причины смерти мужчин предстоит выяснить полиции.

В среду, 16 июня, в полицию Петербурга обратился мужчина и сообщил, что обнаружил в 5-комнатной коммунальной квартире тела двух мужчин, один из которых приходится ему сыном. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчины лежали на разложенном диване в одной из комнат в коммунальной квартире на улице Союза Печатников. Сын заявителя был ранее судим за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Стражам порядка предстоит установить причины смерти погибших.

Ранее мы писали, что петербурженка умерла, выпав из окна больницы на проспекте Культуры.

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