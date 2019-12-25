Петербурженка умерла, выпав из окна больницы на проспекте Культуры

Женщина проходила лечение в отделении первой хирургии.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти женщины, которая погибла, выпав из окна на 9 этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что женщина проходила лечение в отделении первой хирургии в Медико-санитарной части на проспекте Культуры. В полицию обратились сотрудники этой больницы, которые обнаружили тело пациентки.

Стражи порядка выяснили, что погибшая проживала в одном из домов на улице Гладкова. Ей было 65 лет.

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Фото: Piter.TV