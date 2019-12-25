В выходные из Петербурга в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"

В субботу пассажиры смогут послушать экскурсию об интересных местах, через которые проходит маршрут поезда.

В выходные, 19 и 20 июня, между Петербургом и Выборгом будут курсировать дополнительные поезда "Ласточка". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В субботу и воскресенье поезд №7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53 и прибудет в Выборг в 13:08. "Ласточка" №7920 выедете из Выборга в 18:35. В Северной столице она будет в 19:50.

Пассажиры, которые отправятся в Выборг 19 июня в 9:30, смогут послушать экскурсию. Им расскажут об интересных местах, через которые проходит маршрут поезда. В конце поездки пройдет викторина с призами.

Ранее мы писали, что в Петербурге в дни православных праздников будут работать дополнительные автобусы.

Фото: Piter.TV