В выходные из Петербурга в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"

В выходные, 19 и 20 июня, между Петербургом и Выборгом будут курсировать дополнительные поезда "Ласточка". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
В субботу и воскресенье поезд №7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53 и прибудет в Выборг в 13:08. "Ласточка" №7920 выедете из Выборга в 18:35. В Северной столице она будет в 19:50.
Пассажиры, которые отправятся в Выборг 19 июня в 9:30, смогут послушать экскурсию. Им расскажут об интересных местах, через которые проходит маршрут поезда. В конце поездки пройдет викторина с призами.
Ранее мы писали, что в Петербурге в дни православных праздников будут работать дополнительные автобусы.
Фото: Piter.TV
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