В Петербурге в дни православных праздников будут работать дополнительные автобусы

В праздники выпустят 69 дополнительных автобусов.

В Петербурге в день православных праздников Троицкая родительская суббота 19 июня, Святая Троица 20 июня и Духов день 21 июня увеличится число автобусов, которые следуют к городских кладбищам. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Так, 19 и 20 июня дополнительные автобусы будут работать по маршрутам № 90, 138, 195, 397, 398. А в понедельник, 21 июня, транспорт пустят по маршрутам № 90, 138, 195, 398. В пресс-службе добавили, что в эти дни будут работать 69 дополнительных автобусов.

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Фото: Piter.tv