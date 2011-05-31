Власти Петербурга проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составляет 4000 рублей, а повторное нарушение обойдется гражданам в 5000 рублей.

В среду, 16 июня, сотрудники комитета по транспорту и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Выяснилось, что большинство петербуржцев имеют при себе средства индивидуальной защиты, однако треть граждан надевают маски только после замечания работников метрополитена. Пассажиры, которые проигнорировали сотрудников, не допустили к поездке. Также в отношении их были составлены акты по факту нарушения. В пресс-службе напомнили, что штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составляет 4000 рублей, а повторное нарушение обойдется гражданам в 5000 рублей.

Кроме того, власти Петербурга заметили нарушения около станций метро "Площадь Ленина" и "Купчино". Так, специалисты составили 12 актов в отношении водителей и пассажиров наземного транспорта.

Ранее мы писали, что в шести ТРЦ и трёх кальянных Петербурга выявили нарушения противоэпидемических мер.

Фото: Piter.tv