Власти Петербурга ввели штраф за нарушение правил парковки во дворах

Для юридических лиц штраф может составить до 500 тыс. рублей.

За неправильную парковку по дворах Петербурга будут штрафовать. Соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях подписал губернатор Александр Беглов.

К ответственности могут привлечь в том случае, если машина перегородила внутриквартальный проезд, проезд к площадкам для сбора отхода, пешеходным дорожках, проходам к зданиям и входам в них. Также штраф можно получить за парковку на газонах.

За соблюдением требований будет следить Государственная административно-техническая инспекция. Штраф для граждан составит до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 июля за неправильную парковку на дорогах оформлять протоколы будет комитет по транспорту.

Фото: Piter.TV