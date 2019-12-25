Оформлять протоколы за неправильную парковку в Петербурге будет Комтранс

За нарушение правил парковки штраф составляет 3 тыс. рублей, а также 3 тыс. за транспортировку.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков разъяснил порядок штрафов и эвакуации автомобилей. С 1 июля ведомство получит новые полномочия. Пресс-конференция прошла в "Интерфакс Северо-Запад".

По словам Полякова, для граждан практически ничего не поменяется. Самое главное — что протоколы за административные правонарушения по парковке будет оформлять комитет по транспорту в четырех офисах: 8-я Советская улица, д. 31/27, проспект Ветеранов, д. 131, Синявинская улица, д. 3, проспект Просвещения, д. 54.

Сотрудники Комитета прежде всего будут выявлять нарушителей там, где активное движение транспорта или идет уборка.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то всю информацию можно получить по номеру "112", затем приехать в офис, чтобы получить на руки протокол и в течение определенного времени оплачивает штраф. Если парковка платная и водитель оплачивает штраф в короткий промежуток времени, то ему полагается скидка.

Ранее в Смольном рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге.

Фото: Piter.TV