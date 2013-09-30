Петербургский суд отправил на принудительное лечение депутата после убийства жены

Убийство произошло в сентябре прошлого года.

Петербургский суд вынес постановление по уголовному делу, возбужденному в отношении муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд выяснил, что в сентябре прошлого года на улице Васильева в Комарово Шокин ударил свою жену колюще-режущим предметом более 10 раз. Женщина скончалась на месте. После этого депутат бежал, его задержали в лесопарке недалеко от железнодорожной станции. Мужчина был голым, обернувшись во флаг с российским триколором.

Подсудимого освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

Ранее мы писали, что петербургский горсуд рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля.

Фото: Piter.tv