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Петербургский суд отправил на принудительное лечение депутата после убийства жены
Сегодня, 15:35
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Петербургский суд отправил на принудительное лечение депутата после убийства жены

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Убийство произошло в сентябре прошлого года.

Петербургский суд вынес постановление по уголовному делу, возбужденному в отношении муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина, сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Суд выяснил, что в сентябре прошлого года на улице Васильева в Комарово Шокин ударил свою жену колюще-режущим предметом более 10 раз. Женщина скончалась на месте. После этого депутат бежал, его задержали в лесопарке недалеко от железнодорожной станции. Мужчина был голым, обернувшись во флаг с российским триколором.  

Подсудимого освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. 

Ранее мы писали, что петербургский горсуд рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля.

Фото: Piter.tv

Теги: суд петербурга, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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