Что произошло в Петербурге 13 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 13 января.

Что произошло в Петербурге в четверг, 13 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Стало известно, что власти Петербурга изменят проект парка "Тучков буян".

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре города Юлия Киселева заявила, что в проекте останутся основные малые архитектурные формы, фонтанный комплекс и ландшафтное устройство территории. План "Студии 44", выигравшей конкурс архитектурных проектов, может не осуществиться целиком. Площадь парка может уменьшиться, но это станет известно до конца 2022, после завершения работ по проектированию.

После разбойного нападения на салон сотовой связи на Дыбенко возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 12 января: неизвестный в медицинский маске начал угрожать работнику ножом и электрошокером, после чего похитил два смартфона, две пары часов и 16 тысяч рублей из кассы. Возбуждено дело о разбое, хромающего разбойника ищет полиция.

В пожаре на Взлетной улице пострадал мужчина.

Огонь охватил гараж у дома №14 днем, внутри обгорел пол, обстановка и автомобиль. Хозяин гаража получил ожоги. Причина пожара не уточняется, как и состояние пострадавшего.

Еще один пожар случился в доме №20 по Рощинской улице – утром там тушили одноэтажную пристройку к ангару. Возгорание локализовали спустя 20 минут, обошлось без пострадавших. Причина пожара неизвестна.

На Гражданском проспекте в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей.

Трубу прорвало утром при проведении плановых работ ГУП "ТЭКа", потоп привел к провалу грунта на площади 10 квадратных метров – на месте тут же образовалась глубокая яма. Несколько автомобилей застряли в провале. Специалисты пообещали ликвидировать аварию раньше, чем через 20 часов.

На Западном скоростном диаметре опрокинулась цистерна с дизельным топливом.

Грузовая машина перевозила 16 тонн топлива, оно частично разлилось на проезжую часть на 43-м километре ЗСД при подъезде к Белоострову. ДТП вызвало длинную пробку. Авария произошла из-за неисправности механизма прицепа, облитую топливом трассу обработали абсорбентом.

17-летний рабочий упал с крыши детсада №51 на Седова.

Юноша чистил крышу от снега вместе с двумя другими рабочими, поскользнулся и упал на землю. Подростка увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, личность мальчика устанавливают. В случившемся разбирается следственный комитет по Невскому району.

За сутки несколько петербуржцев получили травмы после падения на гололеде.

Переломы, вывихи, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга получили пять женщин и один мужчина. Нескольких пострадавших отпустили домой в удовлетворительном состоянии, остальные пока наблюдаются в приемном покое. Инциденты случились в поселках Понтонный и Металлострой, на Васильевском острове, Белградской улице и Шлиссельбургском проспекте.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ГАЗОН СПБ

Видео: Piter.TV