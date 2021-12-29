Стала известна причина ДТП с цистерной на ЗСД

Авария произошла из-за технической неисправности сцепного механизма прицепа-цистерны грузового транспортного средства.

В пресс-службе Западного скоростного диаметра (ЗСД) назвали предварительную причину ДТП, в результате которого опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Инцидент произошел из-за технической неисправности сцепного механизма прицепа-цистерны грузового транспортного средства.

Авария произошла сегодня утром на 43 км ЗСД, в результате чего дизельное топливо попало на дорогу. На место инцидента тут же прибыли дорожные инспекторы ООО "Оператор скоростных автомагистралей – Север", дежурные бригады эксплуатационной базы, а также эксперты и руководители отдела по охране окружающей среды Оператора магистрали, чтобы оперативно ликвидировать нефтепродукты. Для этих целей также временно перекрывали проезд по магистрали.

Также сотрудники регионального управления Росприроднадзора осмотрели реку Сестра в Курортном районе. Специалисты ООО "ОСА – Север" в дренажной канаве, имеющей гидравлическую связь с рекой, для предотвращения возможного загрязнения установили две нитки бонов.

В настоящее время движение по ЗСД восстановлено. Цистерну краном погрузили на трал и увезли.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Викторовна