  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
161
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Инспекторы Росприроднадзора осмотрели реку в Курортном районе после ДТП с бензовозом

0 0

На момент осмотра акватория реки была скована льдом, следов поступления нефтепродуктов на ледовую поверхность не зафиксировано.

В четверг, 13 января, в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора сообщили, что специалисты ведомства осмотрели реку Сестра в Курортном районе Петербурга после ДТП с бензовозом

Авария произошла сегодня утром на 43 км ЗСД, в результате чего дизельное топливо попало на дорожное полотно. Когда участок осматривали, акватория реки была скована льдом, следов поступления нефтепродуктов на ледовую поверхность не зафиксировали.

 Специалисты ООО "Оператор скоростных автомагистралей – Север" в дренажной канаве, имеющей гидравлическую связь с рекой, для предотвращения возможного загрязнения установили две нитки бонов. 

Уточняется, что запланирована откачка стоков из ливневой канализации. 

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

Фото и видео: RPN_SZFO / телеграм

Теги: дтп бензовоз, курортный район, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии