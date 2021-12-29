Инспекторы Росприроднадзора осмотрели реку в Курортном районе после ДТП с бензовозом

На момент осмотра акватория реки была скована льдом, следов поступления нефтепродуктов на ледовую поверхность не зафиксировано.

В четверг, 13 января, в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора сообщили, что специалисты ведомства осмотрели реку Сестра в Курортном районе Петербурга после ДТП с бензовозом

Авария произошла сегодня утром на 43 км ЗСД, в результате чего дизельное топливо попало на дорожное полотно. Когда участок осматривали, акватория реки была скована льдом, следов поступления нефтепродуктов на ледовую поверхность не зафиксировали.

Специалисты ООО "Оператор скоростных автомагистралей – Север" в дренажной канаве, имеющей гидравлическую связь с рекой, для предотвращения возможного загрязнения установили две нитки бонов.

Уточняется, что запланирована откачка стоков из ливневой канализации.

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

Фото и видео: RPN_SZFO / телеграм