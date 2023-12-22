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В Росприроднадзор поступают сообщения о возможном загрязнении фонтанов в Петергофе
Сегодня, 16:21
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В Росприроднадзор поступают сообщения о возможном загрязнении фонтанов в Петергофе

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Специалисты отобрали пробы и отправили их на исследования.

В Росприроднадзор поступают сообщения о возможном загрязнении фонтанов в ГМЗ "Петергоф". По словам заявителей, вредные вещества поступают в воду от свалки на территории урочища Симоногонт в Ленинградской области. Об этом сообщили  в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Сотрудники ведомства обследовали территорию свалки и водоподводящие каналы. Они проверили воду в Старопетергофском канале, реке Шингарке, Шингарских и Бибигонских прудах. Специалисты отобрали пробы и отправили их на исследования.

Чтобы избежать возможного загрязнения системы, специалисты провели совещание с участием профильных организаций, в ходе которого был  утвержден комплекс первоочередных мер: пересыпана дренажная канава, идущая в сторону КАД, отсыпана дамба, чтобы стоки не поступали в Старо-Петергофcкий канал.

Ранее мы писали, что временную переправу организовали в деревне Горелуха.

Фото: Telegram / Росприроднадзор

Теги: загрязнение фонтанов, петергоф, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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