Содержимое цистерны частично вытекло.

В Курортном района на Западном скоростном диаметре опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Она перевозила 16 тонн топлива. По информации "РИА Новости", оно частично разлилось на проезжую часть.

ДТП произошло на 43-м км ЗСД при подъезде к Белоострову утром 13 января. На данный момент там еще сохраняется пробка протяженностью 1,5 км.

Обстоятельства аварии уточняются. Пока неизвестно, есть ли в ДТП другие участники. Трассу обрабатывают сорбентом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV