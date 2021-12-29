В Курортном района на Западном скоростном диаметре опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Она перевозила 16 тонн топлива. По информации "РИА Новости", оно частично разлилось на проезжую часть.
ДТП произошло на 43-м км ЗСД при подъезде к Белоострову утром 13 января. На данный момент там еще сохраняется пробка протяженностью 1,5 км.
Обстоятельства аварии уточняются. Пока неизвестно, есть ли в ДТП другие участники. Трассу обрабатывают сорбентом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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