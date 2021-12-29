Петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей

Неудавшегося предпринимателя задержали.

Несколько дней назад, 10 января, в полицию пришел 40-летний мужчина и сообщил, что его "Газель" пропала. Точного дня, когда это произошло, он не знал, но предположил, что машину украли с 20 декабря по 10 января у дома №54 на Софийской улице.

По результатам оперативно-розыскных действий по уголовному делу "Газель" нашли в Шушарах. Выяснилось, что 46-летний мужчина проходил мимо, как ему показалось, бесхозной машины и решил ее продать. Покупатель отдал 100 тыс. рублей. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Как ему это удалось, ведь наверняка необходимы документы и ключи, история умалчивает.

Ранее одиннадцатиклассник получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа на Авиаконструкторов.

Фото: Википедия (Sah68)