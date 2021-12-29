Одиннадцатиклассник получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа на Авиаконструкторов

Мальчик живет с мамой и бабушкой, семья на профилактическом учете в ОДН не состоит.

На Авиаконструкторов 17-летний молодой человек выпал с 5 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Одиннадцатиклассник выпал из окна своей квартиры, которая находится на 5 этаже. Его госпитализировали с катотравмой, закрытой травмой грудной клетки, ушибом мягких тканей, пристенным пневматорексом, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом скулоорбитального комплекса слева, переломом грудного отдела.

Мальчик живет с мамой и бабушкой, семья на профилактическом учете в ОДН не состоит.

В конце декабря в Петергофе школьница получила перелом поясничных позвонков, выпав из окна.

Фото: Piter.tv