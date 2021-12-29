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После разбойного нападения на салон сотовой связи на Дыбенко возбудили уголовное дело

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Злоумышленника разыскивает полиция.

Полиция возбудила уголовное дело после разбойного нападения на магазин сотовой связи на улице Дыбенко, 24. По информации Piter.TV, злоумышленник был только один.

12-го января неизвестный в медицинской маске вошел в помещение салона и начал угрожать сотруднику ножом и электрошокером. Далее из сейфов он похитил два смартфона, 16 тысяч рублей выручки, две пары часов. После этого злоумышленник скрылся. 

В магазине обратили внимание на то, что разбойник хромал на правую ногу. Найти злоумышленника помогут камеры видеонаблюдения. На вид ему не больше 35 лет. 

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". 

Фото: Pexels 

Теги: ограбление, разбой, салон сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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