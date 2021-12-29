После разбойного нападения на салон сотовой связи на Дыбенко возбудили уголовное дело

Злоумышленника разыскивает полиция.

Полиция возбудила уголовное дело после разбойного нападения на магазин сотовой связи на улице Дыбенко, 24. По информации Piter.TV, злоумышленник был только один.

12-го января неизвестный в медицинской маске вошел в помещение салона и начал угрожать сотруднику ножом и электрошокером. Далее из сейфов он похитил два смартфона, 16 тысяч рублей выручки, две пары часов. После этого злоумышленник скрылся.

В магазине обратили внимание на то, что разбойник хромал на правую ногу. Найти злоумышленника помогут камеры видеонаблюдения. На вид ему не больше 35 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".



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