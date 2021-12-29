На Гражданском проспекте в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей

Прорыв произошёл на трубопроводе диаметром 500 мм при проведении плановых работ на Гражданском пр.,85.

Утром 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой на Гражданском проспекте. В зону разлива попали несколько автомобилей.

Прорыв привёл к провалу грунта на площади 10 квадратных метров. На том месте образовалась яма глубиной в метр.

Как сообщила пресс-служба ГУП ТЭК, прорыв произошёл на трубопроводе диаметром 500 мм при проведении плановых работ на Гражданском пр.,85. В рамках реконструкции магистральной тепловой сети там проводят врезку прямого и обратного трубопровода. На устранение дефектов по нормативам отводится 20 часов, но специалисты постараются раньше завершить работы.

Ранее теплоэнергетики перешли к режиму повышенной готовности из-за температурных качелей.

Фото: ВКонтакте / ГАЗОН СПБ