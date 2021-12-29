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Теплоэнергетики перешли к режиму повышенной готовности из-за температурных качелей
Сегодня, 10:14
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Теплоэнергетики перешли к режиму повышенной готовности из-за температурных качелей

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После -18 в городе будет +2.

Теплоэнергетики переходят к режиму повышенной готовности в связи с предстоящими "температурными качелями". Уже завтра, 13 января, ожидается "плюсовая" температура воздуха. 

Как сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", при изменения погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышенным нагрузкам на систему теплоснабжения. Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб. Специалисты ориентируются на показания датчиков телеметрии. 

Оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и аварийным запасом топлива. В случае прорыва трубы не приближайтесь к опасному участку и сразу же сообщите об аварии по номеру "004" или "112". 

Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга

Теги: перепад температур, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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