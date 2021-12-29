В Петербурге будет активно повышаться температура воздуха

К утру 13 января она повысится до оттепельных значений.

В среду, 12 января, управление погодой в Петербурге перейдёт к приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту. Он ближе к вечеру принесёт небольшой снег в город. Температурный фон будет активно повышаться. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге днем составит -7…-9°, по области -6…-11 градусов, местами до -16°. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Ближайшей ночью усилится ветер, ближе к утру будет идти мокрый снег, ледяные дожди, температура повысится до оттепельных значений.

Также петербуржцев предупредили об утреннем тумане 12 января.

Фото: Piter.tv