В пожаре на Взлетной улице пострадал мужчина

Мужчине оказали помощь на месте.

Днем в четверг, 13 января, поступило сообщение о пожаре в гараже у дома №14 по Взлетной улице в Московском районе, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место пожарные сообщили, что в ГСК " Авиатор" в гараже размером 3х6 метров обгорел пол и обстановка на площади 5 кв.метров, обгорел бампер и крышка багажника автомобиля "Шкода". Хозяин гаража получил ожоги, о его состоянии ничего не известно.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Еще один пожар в Московском районе тушили 17 спасателей.

Фото: Piter.tv