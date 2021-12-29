Пожар в Московском районе тушили 17 спасателей

Возгорание локализовали.

Утром в четверг, 13 января, поступило сообщение о пожаре в доме №20 по Рощинской улице, сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что горела одноэтажная пристройка к ангару, размером 2 на 4 метра. Пожар локализовали спустя 20 минут после поступления сигнала. Информации об ликвидации не было. К счастью, обошлось без пострадавших. Как именно начался пожар, неизвестно.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Фото: Piter.tv