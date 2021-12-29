Появилось видео падения несовершеннолетнего с крыши детсада на Седова

В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Накануне днем в Детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии привезли 17-летнего Б. Его поместили в реанимацию. Мальчик смог назвать только свое имя и дату рождения. Об этом стало известно Piter.tv.

Известно, что молодой человек убирал на крыше детсада снег. Так, детский сад №51 на улице Седова заключил неустановленной организацией договор об уборке снега на территории и с крыши двухэтажного здания. Исправлять недочеты по уборке прибыли трое рабочих. Один из них поднялся на крышу, чтобы очистить ее от снега. Около 14:30 он, не соблюдая технику безопасности, поскользнулся и упал вниз.

Пострадавшего доставили в детскую больницу, врачам скорой помощи он назвал свое имя и дату рождения. Рабочие, которые приехали вместе с потерпевшим, покинули место происшествия до приезда полиции. Личность мальчика устанавливают.

Делом займется следственный комитет по Невскому району.

Видео: Piter.tv