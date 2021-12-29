Несовершеннолетний упал с крыши детского сада на Седова при чистке снега

Он находится в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетний упал с крыши детского сада на улице Седова, когда чистил снег. Об этом стало известно Piter.tv.

Семнадцатилетний молодой человек был госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, эпидуральной гематомой левой лобной височной области, переломом основания черепа, переломом решетчатой кости, переломом стенки орбит, параорбитальной гематомой левого глаза, отеком ссадины левой скуловой области. Он находится в тяжелом состоянии.

Молодой человек 12 января около 14:40 при производстве чистки снега упал с крыши двухэтажного детского сада.

Петербуржцы продолжают падать на льду и получать травмы.

Фото (архив): Piter.tv