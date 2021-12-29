Петербуржцы продолжают падать на льду и получать травмы

О трех новых падениях стало известно Piter.tv.

Накануне днем в НИИ имени Джанелидзе поступило несколько петербуржцев, упавших на льду и получивших травмы. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, утром накануне поступила 63-летняя жительница Металлостроя, которая получила закрытый перелом костей левой голени. Врачи также диагностировали кровоизлияние в полость коленного сустава. Известно, что женщина поскользнулась на гололеде у детской поликлиники на Школьной улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили домой после оказания медпомощи.

Позже в НИИ привезли 68-летнюю женщину с закрытым переломом лучевой кости со смещением, которая поскользнулась и упала на Бухарестской улице.

Накануне за сутки четверо петербуржцев получили травмы из-за гололеда.

Фото: Piter.tv