Петербуржцы продолжают падать на льду и получать травмы

Накануне днем в НИИ имени Джанелидзе поступило несколько петербуржцев, упавших на льду и получивших травмы. Об этом стало известно Piter.tv.
Так, утром накануне поступила 63-летняя жительница Металлостроя, которая получила закрытый перелом костей левой голени. Врачи также диагностировали кровоизлияние в полость коленного сустава. Известно, что женщина поскользнулась на гололеде у детской поликлиники на Школьной улице. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили домой после оказания медпомощи.
Позже в НИИ привезли 68-летнюю женщину с закрытым переломом лучевой кости со смещением, которая поскользнулась и упала на Бухарестской улице.
Накануне за сутки четверо петербуржцев получили травмы из-за гололеда.
Фото: Piter.tv
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