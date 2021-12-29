За сутки четверо петербуржцев получили травмы из-за гололеда

Троих пострадавших госпитализировали.

В Петербурге ежедневно госпитализируют по 20 человек из-за падений на улицах. Как стало известно Piter.TV, только за сутки трое петербуржцев получили различные травмы из-за гололеда.

В понедельник, 10 января, в 11:30 в отдел полиции поступила телефонограмма из больницы Петра Великого. Выяснилось, что вечером 9 января у дома №41 по улице Кораблестроителей 26-летний петербуржец поскользнулся и упал на гололеде. У него состояние средней степени тяжести, госпитализирован.

В этот же день в 12:30 в отдел полиции поступила еще одна телефонограмма из поликлиники №71 в Колпино. Утром на перекрестке улицы Губина и проспекта Ленина в Колпино на гололеде поскользнулась и упала 72-летняя женщина. Ей диагностировали закрытый перелом дистальной трети диафиза правой лучевой кости со смещением. Состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное, ее направили в городскую больницу №26.

В 16:15 в отдел полиции вновь поступила телефонограмма, но из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики рассказали, что у дома по улице Турку на гололеде поскользнулась и упала 37-летняя петербурженка. Женщине диагностировали закрытый внутрисуставный перелом правой лучевой кости со смещением. Ее состояние удовлетворительное, находится в приемном покое.

В ночь на 11 января в отдел полиции поступила еще одна телефонограмма из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Вечером 10 января у дома №56 по Садовой улице на гололеде упала 51-летняя женщина. В результате падения ей диагностировали закрытый перелом правого локтевого отростка со смещением отломков. Женщину осмотрели и отпустили домой.

Напомним, в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного мороза. Петербуржцев просят проявлять особую осторожность и, по возможности, просят воздержаться от поездок.

Фото: Piter.TV