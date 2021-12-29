Стало известно, что власти Петербурга изменят проект парка "Тучков буян"

Юлия Киселева заявила, что целью конкурса была разработка концепции развития территории, а не подготовка конкретной проектной документации. Так, план "Студии 44" Никиты Явейна, который выиграл конкурс архитектурных проектов, может не осуществиться полностью.

В среду, 12 января, стало известно, что проект арт-парка "Тучков буян" в Петербурге будет скорректирован, при этом основные элементы останутся и в измененной версии. Об этом рассказала председатель комитета по градостроительству и архитектуре города Юлия Киселева в беседе с "РБК".

По словам Киселевой, действительно поступила информация от федеральных органов о том, что сейчас заключен контракт на корректировку ранее разработанной федеральными органами проектной документации. Она отметила, что в проект будут включены "основные малые архитектурные формы и средства обустройства и ландшафтного устройства пространства", в том числе набережная от Тучкова до Биржевого моста и "интерактивный фонтанный комплекс".

После завершения работ по проектированию — это, по ее словам, произойдет до конца 2022 года — станет известно, изменится площадь парка или нет.

Юлия Киселева заявила, что целью конкурса была разработка концепции развития территории, а не подготовка конкретной проектной документации. Так, план "Студии 44" Никиты Явейна, который выиграл конкурс архитектурных проектов, может не осуществиться полностью.

Всякая концепция может быть принята за базу, за основу при проведении работ по проектированию. Поэтому, конечно, те положения, которые нашли свое отражение в концепции, выигравшей конкурс, найдут свое отражение в проектной документации. рассказала Юлия Киселева

Ранее Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна. В проекте стал фигурировать судебный квартал, который должен был расположиться на Охте.

Фото: park-spb.ru