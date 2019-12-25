Что произошло в Петербурге 13 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 13 августа.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 13 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Мужчина едва не сгорел заживо в Троице-Измайловском соборе.

Инцидент произошел накануне вечером, после богослужения. Мужчина облил себя бензином из банки и поднес к одежде зажигалку, вспыхнувшего горожанина потушил огнетушителем сотрудник храма. Придя в себя, мужчина попросил спасителей "позвонить архангелу Михаилу" – вероятно, у него имеются проблемы с психикой. Пожар в помещении удалось предотвратить.

Следователи и полиция ночью пришли с проверкой в Ленинградский зоопарк.

По версии следствия, одному индивидуальному предпринимателю, задержанному в Петербурге ранее, переводили деньги из зоопарка. "Вознаграждение" полагалось за невыполненные работы по электросетям. Задержанный указал полиции на бывшего главного инженера зоопарка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и присвоении или растрате. Подозреваемого уже задержали.

Новорожденному тигренку из цирка на Фонтанке ищут кормящую собаку.

От родившегося пять дней назад малыша отказалась мама-тигрица, служившая в итальянском цирке Тоньи. Новой кормилице нужно иметь прививки и быть готовой принять чужого детеныша, в качестве кандидатов рассматриваются собаки крупных пород, живущих в квартирах. Пока тигренка кормят сухим молоком.

Петербурженка похитила у потенциальной 20-летней невестки своего 25-летнего сына.

Семейная драма разыгралась в квартире на Товарищеском проспекте. Утром к влюбленным пришла 49-летняя мать парня в сопровождении неизвестных мужчин, которые связали молодому человеку руки и насильно усадили его в автомобиль. Машину остановили через несколько часов на автодороге М-10, всех похитителей задержали, мать парня поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге должны вакцинировать 80% таксистов.

Соответствующие письма с предупреждением комитет по транспорту направил всем таксомоторным компаниям. С 15 октября перевозчики смогут работать, только если 80% их сотрудников будут вакцинированы. С такой политикой согласились "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Таксовичкоф" и несколько других компаний.

Мужчина слетел с мотоцикла на Народной улице.

ДТП произошло утром. Байкера задел автомобиль, который поворачивал направо, мотоциклист упал на дорогу и тем самым остановил движение транспорта. О состоянии пострадавшего пока нет информации, однако до своего мотоцикла мужчина добирался в полусогнутом состоянии.

Петербург хочет принять летние Олимпийские игры в 2036 году.

Город подал соответствующую заявку, его конкурентом уже стала Казань и планирует стать Ростовская область. Прием заявок на конкурс по выбору города, который примет олимпийцев в 2036 году, пока не закончился.

В Невском районе припаркованную машину поджег неизвестный.

Неизвестный мужчина подошел к "Фольксваген Гольф", стоящему в одном из дворов, после чего машина вспыхнула. Злоумышленник скрылся сразу после поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: Facebook / Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга