В Петербурге должны вакцинировать 80% таксистов

Такое условие Смольный поставил перед таксомоторными компаниями.

Комитет по транспорту будет следить за темпами вакцинации таксистов в Петербурге. Таксомоторным компаниям направили письма с предупреждениями. Об этом 13-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

С 15 августа перевозчики смогут работать при условии 80% вакцинированных работников. С такой политикой согласились "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Таксовичкоф" и другие компании. Они организовывают пункты вакцинации на своих площадках.

Напомним, что теперь сделать прививку от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" могут и иностранные граждане. Желание вакцинировался выразили 60 тысяч трудовых мигрантов.

Фото: Piter.TV