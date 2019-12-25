  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге должны вакцинировать 80% таксистов
Сегодня, 13:31
158
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге должны вакцинировать 80% таксистов

0 0

Такое условие Смольный поставил перед таксомоторными компаниями.

Комитет по транспорту будет следить за темпами вакцинации таксистов в Петербурге. Таксомоторным компаниям направили письма с предупреждениями. Об этом 13-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

С 15 августа перевозчики смогут работать при условии 80% вакцинированных работников. С такой политикой согласились "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Таксовичкоф" и другие компании. Они организовывают пункты вакцинации на своих площадках. 

Напомним, что теперь сделать прививку от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" могут и иностранные граждане. Желание вакцинировался выразили 60 тысяч трудовых мигрантов.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, такси
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии