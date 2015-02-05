Вакцинироваться от COVID-19 в Петербурге хотят 60 тысяч иностранцев

Для иностранных граждан доступна только одна вакцина — "Спутник Лайт".

В первый день вакцинации иностранных граждан прививку сделали 300 человек. Всего для трудовых мигрантов подготовлено 41 тыс. комплектов доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По словам губернатора Александра Беглова, в городе работают около 300 тыс. иностранных граждан. У Петербурга есть возможность вакцинировать их до конца года. На данный момент желание вакцинироваться выразили 60 тыс. человек. Подать заявку может организация или сам человек.

Вакцинация платная — за счет работника или работодателя. Она проводится в ТРЦ "Галерея" или в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.

Фото: Telegram / Пул78